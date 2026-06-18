Trata-se do agente de segunda classe Domingos José dos Santos, de 29 anos, que no dia 9 de Maio de 2025 matou os jovens Estevão Rosário Casulo, de 20 anos, e Eugénio Zua Magalhães, de 25, ambos residentes no bairro na zona da praia da Mabunda.
Segundo a acusação do Ministério Público (MP), corroborada por várias testemunhas ao tribunal, os jovens assassinados pelo agente da DIIP encontravam-se sentados em cima de uma chata a conversar quando, do nada, surgiu o arguido na companhia de dois colegas seus e os interpelou.
Inesperadamente, conta a acusação, o arguido retirou da cintura a pistola que transportava e disparou contra os dois jovens na região da cabeça. Seguidamente, prossegue a acusação, os agentes da polícia fugiram para a esquadra da Camuxiba.
As vítimas ainda foram socorridas para uma unidade hospitalar, onde morreram devido aos ferimentos.
Domingos José dos Santos confessou o crime e mostrou-se arrependido.
Para o tribunal ficou provado que o arguido matou sem motivo aparente, e, por isso o condenou a uma pena de 25 anos de prisão efectiva.
O agente condenado pelos homicídios foi ainda obrigado pelo tribunal ao pagamento de indemnização às famílias das vítimas no valor de um milhão de kwanzas.