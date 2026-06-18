O Tribunal da Comarca de Luanda (TCL) condenou esta quinta-feira,18, um agente da Polícia Nacional (PN), afecto à Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), a uma pena de 25 anos de prisão efectiva, por matar a tiro dois jovens no bairro da Camuxiba, no município da Samba, em Maio de 2025, apurou o Novo Jornal.

Trata-se do agente de segunda classe Domingos José dos Santos, de 29 anos, que no dia 9 de Maio de 2025 matou os jovens Estevão Rosário Casulo, de 20 anos, e Eugénio Zua Magalhães, de 25, ambos residentes no bairro na zona da praia da Mabunda.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), corroborada por várias testemunhas ao tribunal, os jovens assassinados pelo agente da DIIP encontravam-se sentados em cima de uma chata a conversar quando, do nada, surgiu o arguido na companhia de dois colegas seus e os interpelou.

Inesperadamente, conta a acusação, o arguido retirou da cintura a pistola que transportava e disparou contra os dois jovens na região da cabeça. Seguidamente, prossegue a acusação, os agentes da polícia fugiram para a esquadra da Camuxiba.

As vítimas ainda foram socorridas para uma unidade hospitalar, onde morreram devido aos ferimentos.

Domingos José dos Santos confessou o crime e mostrou-se arrependido.

Para o tribunal ficou provado que o arguido matou sem motivo aparente, e, por isso o condenou a uma pena de 25 anos de prisão efectiva.

O agente condenado pelos homicídios foi ainda obrigado pelo tribunal ao pagamento de indemnização às famílias das vítimas no valor de um milhão de kwanzas.