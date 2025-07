A partir desta terça-feira, 1 de Julho, o Tribunal de Relação de Luanda (TRL) fica mais desafogado, em termos de processos para julgamento, com a entrada em funcionamento do Tribunal da Relação do Uíge, que começa a receber e a julgar a partir de agora os processos de recursos dos tribunais de comarca das províncias de Malange, Kwanza Norte e Zaire, que eram julgados pelo TRL, soube o Novo Jornal.

Luanda é a capital da região judicial 1, que comporta as províncias de Cabinda, Bengo e Luanda, e recebia recursos dos tribunais de comarcas do Uíge, Malanje, Zaire e do Cuanza-Norte, pertencentes à região judicial 2.

Segundo o Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), o TRL estava abarrotado de processos, o que condicionava a celeridade dos recursos interpostos.

Com a entrada em funcionamento do Tribunal da Relação do Uíge, o TRL fica agora desafogado, passando a atender apenas a sua jurisdição.

O Novo Jornal sabe que só dos tribunais de Malanje, Cuanza Norte e Zaire, a par do Uíge, vinham para Luanda centenas de processos para serem julgados.

No passado mês de Fevereiro, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), Joel Leonardo, disse ser urgente a entrada em funcionamento do Tribunal da Relação do Uíge, para atender os processos dos tribunais de Malange, Cuanza Norte e Zaire, cujos processos eram remetidos para Luanda, que já registava um aumento exponencial de processos.

Segundo o juiz presidente do CSMJ e do Tribunal Supremo, os dados estatísticos recolhidos durante os últimos três anos aconselhavam sobre a necessidade de o Tribunal da Relação de Luanda, passar a receber causas que ocorram exclusivamente nas comarcas de Luanda, Viana, Belas, e mais tarde, os tribunais do Cazenga e de Cacuaco.

Conforme Joel Leonardo, se os processos dos tribunais do Cuanza Norte, Malanje, Bengo e Zaire continuassem a vir parar a Luanda, repetir-se-ia a situação caótica que existia no Tribunal Supremo, em 2015, cujos processos ficavam entre cinco a 15 anos nos gabinetes dos juízes conselheiros.