Chegaram em 2025 e hoje servem como alternativa aos táxis azuis e brancos para muitas famílias no município do Camama, em Luanda. Tuk-tuks são motorizadas com forte adesão de passageiros, todos os dias, na localidade. Moto-taxistas descrevem desafios da actividade.

É um sobe-e-desce constante nas ruas. Seja ao longe ou perto, ouve-se o roncar dos tuk-tuks no município do Camama. A Rotunda do Camama é o "epicentro" dessas "kupapatas" que possibilitam aos passageiros a modalidade de pagamento de apenas 200 kwanzas, um valor baixo, se comparado ao preço de 300 kwanzas praticado pelo "azulinho".

Estes meios de transporte têm dado outra cor e maior mobilidade ao quotidiano dos transeuntes, diversificando a oferta dos serviços de táxi.

Um dos trajectos mais afluídos, conforme mencionado, é o da Rotunda do Camama - Rua da Banixa, Bairro Dangereux (Talatona). Alegria e paciência para cada corrida preenchem a rotina dos moto-taxistas de diferentes faixas etárias.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link:http://https://reader.novavaga.co.ao/