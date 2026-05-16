Somente três dos 23 municípios da província têm energia da rede pública. Uíge precisa de cerca de 290 milhões USD para electrificar todos os municípios. Enquanto isso, o Governo local aponta a instalação de PT's como parte da solução dos problemas.

Na província do Uíge, só três municípios têm energia eléctrica, ficando "às escuras" os demais 20. Negage, Maquela do Zombo e Uíge são os únicos beneficiados.

O Governo local revela que, para electrificar toda a província, necessita de cerca de 290 milhões dólares. E para este ano, mais 11 municípios serão contemplados com electricidade.

O governador do Uíge, José Carvalho da Rocha, reconhece que a província carece de muitos serviços sociais e aponta a instalação de PT's como uma parte da solução dos problemas.

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