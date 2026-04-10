Um camponês está a ser acusado de contratar homens para violar e matar uma vizinha, devido à disputa de um terreno, na província do Uíge.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Uíge, Zacarias Fernando, "o mandante, de 69 anos, já se encontra detido, acusado de homicídio qualificado, porém, os indivíduos que mataram a mulher ainda não foram localizados".

O crime aconteceu esta semana, no município do Maquela do Zombo, depois de os vizinhos se desentenderam por a vítima ter ocupado uma pequena parte das terras do acusado.

Após a discussão, explica Zacarias Fernando, "o camponês, enfurecido com a situação, contratou dois conhecidos, pagando-lhes 30 mil kwanzas para tirar a vida da vizinha".

Os homens foram ao encontro da vítima, abusaram dela sexualmente, e depois, com uma faca de cozinha, mataram-na. De seguida, fugiram para parte incerta.

Até ao momento não se sabe nada sobre o paradeiro dos homicidas, mas o SIC garante que diligências já prosseguem para os localizar.