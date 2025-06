Foi detido, na sede municipal, por burla qualificada, um técnico de recursos humanos do Governo Provincial do Uíge, acusado de cobrar 300 mil kz a vários cidadãos com a promessa de enquadrá-los na instituição.

A detenção do homem de 37 anos aconteceu esta quarta-feira,11, graças a denúncias que os lesados efectuaram à direcção do Serviço de Investigação Criminal local (SIC), explica o porta-voz do órgão naquela província, Zacarias Fernando.

A burla ocorreu no ano passado, na fase do concurso público de ingresso no Governo Provincial do Uíge, quando o acusado, aproveitando-se da qualidade de técnico do gabinete de recursos humanos, vendeu algumas vagas aos interessados.

Passaram-se alguns meses e este ano as vítimas começaram a suspeitar da situação, porque não tinham nenhum retorno do trabalhador, e foi nessa altura que perceberam que estavam diante de uma burla.

O SIC desencadeou diligências que resultaram na detenção do funcionário, que será encaminhado para o Ministério Público.