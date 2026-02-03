Uma mulher de 27 anos foi detida pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), acusada de assassinar o amante, de 70, durante uma discussão, no município do Negage, província do Uíge.

De acordo com a direcção de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal no Uíge (SIC), o crime aconteceu no fim-de-semana, no bairro Lunguila, depois da troca de palavras entre o casal por motivos passionais.

"Durante a discussão, a mulher desferiu um golpe fatal ao ancião, que caiu inconsciente no chão e minutos depois o homem perdeu a vida no local", conta o SIC.

A mulher ainda tentou fugir da cena do crime, porém acabou por ser detida pelos agentes do SIC naquela localidade.

A acusada vai ser encaminhada para o juiz de garantias. As investigações prosseguem.