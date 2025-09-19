Subiu para 13 o número de populares detidos por envolvimento no assassinato do superintendente-chefe Domingos Francisco Bonito, 2° comandante da Polícia Fiscal Aduaneira no Uíge, espancado até à morte depois de um aparatoso acidente de viação, que resultou na morte de dois cidadãos por atropelamento, na aldeia do Povo Mateus.

Tal como noticiou esta quinta-feira o Novo Jornal, o Serviço de Investigação Criminal (SIC), assim como a Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), dois órgãos de investigação policial, encontram-se na aldeia Kakhengue, município do Uíge, para localizar e deter todos os envolvidos.

Esta quinta-feira, o DIIP deteve sete elementos com idades entre os 40 e os 23 anos, na também conhecida como aldeia de Povo Mateus. Anted já tinham sido detidos seis cidadãos envolvidos neste crime.

Segundo o porta-voz da DIIP, Quintino Ferreira, durante a actividade policial foi recuperada a pistola da vítima e o respectivo carregador.

Os 13 detidos estão envolvidos, segundo as autoridades, no caso ocorrido no passado dia 14, quando o superintendente-chefe, a bordo do seu veículo, que ficou sem travões, teve um acidente que resultou na morte de dois cidadãos por atropelamento.

Diante do sucedido, alguns populares, por retaliação, fizeram recurso a instrumentos contundentes (catanas, paus e pedras), desferindo vários golpes, provocando ferimentos graves ao superindentente, que resultaram na sua morte no mesmo dia.