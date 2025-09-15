Um oficial superior da Polícia Nacional, com a patente de superintendente-chefe, e com o cargo de 2º comandante da Polícia Fiscal Aduaneira no Uíge, foi morto pela população este domingo, 14, na zona do Negage, município do Uíge, província com o mesmo nome, após um acidente de viação que resultou com vítimas mortais, soube o Novo Jornal.

Segundo a Polícia Nacional no Uíge, o oficial superior seguia viagem ao volante da sua viatura quando perdeu os travões e foi embater contra uma residência, fazendo duas mortes e causando ferimentos em outras duas que faleceram depois numa unidade hospitalar naquela província.

Vários moradores da zona onde o acidente ocorreu começaram a atirar pedras contra a viatura e contra o oficial, espancaram-no e queimaram o carro.

O superintendente-chefe, que se encontrava vestido à civil, conheceu a morte minutos depois no Hospital Geral do Uíge.

Domingos Francisco Bonito, de 60 anos, oficial superior da Polícia Fiscal Aduaneira, acabava do chegar ao Uíge, proveniente do Kwanza-Norte, onde assistiu ao funeral do pai.

Em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz da Polícia Nacional do Uíge, Freitas Zama, diz que investigações prosseguem para a detenção e responsabilização dos implicados, visto que ninguém deve fazer justiça, em circunstância alguma, pelas próprias mãos.