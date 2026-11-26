A Unidade de Aviação da Polícia Nacional foi reforçada, esta quinta-feira, 26, com quatro novos helicópteros, de um lote de 19 aeronaves adquiridas na Itália, para reforçar a capacidade operacional aérea da Polícia em Angola, numa altura em que a frota da unidade se encontra praticamente inoperante há nove anos, soube o Novo Jornal.

Foram entregues à Unidade de Aviação da Polícia Nacional quatro novas aeronaves de asa rotativa, sendo uma do tipo AW139, bimotor, e três AW114Kx Koala, destinadas às acções de vigilância e patrulhamento policial aéreo em todo o território nacional.

Segundo o MININT, no próximo mês chegam ao País mais dois helicópteros do tipo AW139, enquanto os restantes serão entregues posteriormente, de forma gradual, ao longo de 2027.

A cerimónia de entrega foi presidida pelo ministro do Interior, Manuel Homem, na presença do comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Francisco Ribas da Silva, e contou com a presença de antigos ministros do Interior, antigos comandantes-gerais e membros do Conselho Consultivo do Ministério do Interior e do Conselho Superior de Polícia.

Segundo o ministro do Interior, com a disponibilização destes meios, a Unidade de Aviação da Polícia Nacional fica reforçada para o cumprimento das suas missões de patrulhamento, transporte de forças e meios, buscas e salvamento, combate a incêndios e apoio médico-humanitário.

Conforme o ministro, este processo integrará também, nos próximos tempos, a incorporação de aeronaves não tripuladas para apoiar as operações policiais, bem como o reforço das bases regionais.

Vale lembrar que a entrega formal destas aeronaves ao comandante-geral da Polícia Nacional foi feita pelo fabricante, em Milão, Itália, em Outubro de 2025, ao comissário-geral Francisco Ribas da Silva.

Segundo a Polícia Nacional, a aquisição destes meios técnicos reflecte o compromisso do Governo angolano em assumir a responsabilidade de dotar a PN dos melhores instrumentos para o cumprimento da sua missão.

Na altura, o porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, disse ao Novo Jornal, a partir de Itália, que estes helicópteros, por incorporarem tecnologia avançada, serão vitais para melhorar a vigilância e o patrulhamento aéreo, reforçar a capacidade de resposta rápida em situações de emergência e calamidades, apoiar operações de busca e salvamento e combater de forma mais eficaz a criminalidade organizada em todo o País.

Embora o MININT e a Polícia Nacional nunca tenham revelado o montante desembolsado pelo Estado para a aquisição das aeronaves, o Novo Jornal avançou, na ocasião, que os modelos mais baratos rondam os 3,1 milhões de dólares, enquanto os mais caros podem custar até 16 milhões de dólares.