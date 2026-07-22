A Universidade Kimpa Vita (UNIKIVI) abriu concursos públicos para o preenchimento de 48 vagas nas carreiras docente do ensino superior e de investigação científica, nos regimes de ingresso externo, interno e acesso.

De acordo com o Despacho n.º 151/GR.UNIKIVI/2026, de 17 de Julho, assinado pelo reitor Pedro Vita, disponibilizado no Facebook da Universidade Kimpa Vita, o concurso prevê 40 vagas para a carreira docente e oito para a carreira de investigador científico.

A selecção abrange as categorias de professor catedrático, professor associado, professor auxiliar, assistente e assistente estagiário na carreira docente. Para a carreira de investigação científica, as vagas são para investigador auxiliar e assistente de investigação.

As candidaturas devem ser entregues na Direcção de Recursos Humanos e Acção Social, na Reitoria da UNIKIVI, no prazo de oito dias úteis para concursos de acesso e 15 dias úteis para ingresso externo e interno, contados a partir de 17 de Julho.

Para professor catedrático e associado é exigido o grau de Doutor e 5 anos de serviço na categoria imediatamente inferior. Para professor auxiliar é exigido Doutoramento e para assistente o grau de Mestre. A categoria de assistente estagiário será por avaliação documental.

O processo avaliativo inclui ainda a análise documental, provas públicas de aptidão pedagógica e científica e, em alguns casos, entrevista e exame prático.

As listas de candidatos serão publicadas no quadro de avisos da Reitoria, no site oficial www.unikivi.ao e no jornal de maior circulação nacional.

A abertura do concurso dá cumprimento aos despachos do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) sobre a distribuição de quotas para as instituições públicas de ensino superior.