O edifício onde está instalado provisoriamente o Ministério das Finanças (MINFIN), na Imob Business Tower, na baixa de Luanda, enquanto a conhecida sede do MINFIN, na Mutamba, está em obras de reabilitação, foi esta terça-feira evacuado devido a um vazamento de gás, soube o Novo Jornal.

Todos os funcionários do edifício foram retirados do edifício de forma preventiva pelas autoridades, que não assumiram à imprensa que terá havido vazamento de gás. Entretanto, fontes do Novo Jornal junto dos bombeiros asseguram ser esse o motivo que levou o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), após ser accionado, a evacuar o edifício que permanece encerrado preventivamente.

Em comunicado de imprensa, o Ministério das Finanças diz que o edifício permanece encerrado para permitir a conclusão das diligências técnicas em curso, prevendo-se a reabertura do prédio na quinta-feira, dia 3.

Segundo o MINFIN, a medida foi adoptada com carácter estritamente preventivo, visando salvaguardar a segurança de todos os colaboradores, utentes e visitantes.