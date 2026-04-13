Chegou esta noite a Luanda, proveniente de Roma, Itália, o veículo oficial do papa Leão XIV, que escala a capital angolana no próximo sábado, dia 18, para uma visita de três dias.

O Novo Jornal soube que a chegada do veículo do Bispo de Roma a Luanda estava marcada para as 19:30 desta segunda-feira,13, transportado pela aeronave IL-76, que traz para Angola dois papamóveis e um carro de apoio à visita de Estado de Leão XIV.

A visita do Papa Leão XIV a Angola será realizada entre 18 e 21 deste mês, nas províncias de Luanda, Icolo e Bengo e Lunda-Sul.

Durante este período, o Sumo Pontífice terá uma agenda que combina visitas pastorais e de Estado.

O Papa iniciou esta segunda-feira a sua viagem apostólica por África, começando pela Argélia. Camarões, Angola e Guiné Equatorial são os restantes destinos de Leão XIV.