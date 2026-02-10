A Liga Angolana de Amizade, Solidariedade e Paz (LAASP) lançou uma campanha de recolha de assinaturas para exigir a libertação do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, capturado e levado para os Estados Unidos de América como prisioneiro.

A direcção da LAASP, organização que assinalou esta terça-feira, 10, 47 anos de existência, anunciou que serão recolhidas 1000 assinaturas em todo o país, exigindo a libertação de Nicolas Maduro", raptado em Caracas por unidades militares especiais dos EUA (ver links em baixo).

"A Venezuela é um país que vem apoiando a LASP ao longo de vários anos. Por isso, não podemos ficar de braços cruzados e pedimos a libertação do Presidente Nicolas Maduro", disse aos jornalistas a presidente da instituição Elisa Pedro Maria Salvador.

A embaixadora da República Bolivariana da Venezuela em Angola, Belé Teresa Orsini Pic, saudou a iniciativa da LAASP, frisando que "o mundo inteiro clama" pela libertação do Presidente Nicolas Maduro e a sua esposa.

O embaixador de Cuba em Angola, Óscar León González , também presente no evento, lamentou a postura dos Estados Unidos da América que não respeitou a soberania e integridade territorial da Venezuela, tal como consagrado no direito internacional, especialmente na Carta das Nações Unidas.

Refira-se que a Liga Angolana de Amizade, Solidariedade e Paz, que foi criada a 10 de Fevereiro de 1979, é uma organização social voluntária e sem fins lucrativos, focada em promover a amizade, paz e cooperação entre os povos.