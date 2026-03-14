Inscritas em quatro diferentes Orçamentos Gerais do Estado, as obras de reabilitação da Escola 5008, no bairro Estalagem, município de Viana, estão paralisadas e não se sabe quando serão retomadas e concluídas. Movimento dos Estudantes Angolanos denuncia que o Governo não honrou o acordo contratual com a empresa MBERAL Construção Civil. Administração Municipal não respondeu ao questionário do NJ até ao fecho desta edição.

As obras de requalificação da Escola Primária 5008, no bairro Estalagem, município de Viana, estão paralisadas há mais de quatro meses. Apesar de ter sido inscrita nos Orçamentos Gerais do Estado (OGE) 2023, com dotação de mais de 39 milhões Kz, 2024 (mais de 26 milhões), 2025 (mais de 38 milhões) e no do presente ano (mais de 106 milhões Kz), a empreitada continua "abandonada". Não se sabe quando serão retomados e concluídos os trabalhos.

O NJ constatou que cinco salas de aula e quase todas as casas de banho da infra-estrutura estão fechadas. Grande parte das salas que funcionam não dispõe de tecto-falso, janelas e portas, situação que, em dias de chuva, deixa os alunos e professores sujeitos a algumas gotas de água.

O Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) denuncia que a empresa MBERAL Construção Civil "largou" os trabalhos pelo facto de a Administração Municipal de Viana não honrar com o contrato por falta de verbas.

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