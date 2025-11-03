Um oficial da Polícia Nacional (PN) disparou sete tiros à queima-roupa contra a sua mulher, feriu o filho adolescente, e depois pôs fim à própria vida, no município de Viana, em Luanda. A polícia presume que tudo aconteceu por motivos passionais.

O caso sucedeu neste fim-de-semana, no bairro Kididi Kiami, na via pública, depois de o casal se desentender, de acordo com as autoridades policiais.

Durante a discussão, a mulher terá saído de casa, o marido foi atrás dela, munido uma arma de fogo do tipo AKM e disparou contra ela sete tiros que atingiram várias partes do seu corpo, resultando na sua morte no local. O homem também disparou contra o filho adolescente num dos membros inferiores, e, de seguida, matou-se.

O adolescente que, para além de ter ficado ferido, assistiu à morte de ambos os progenitores, foi socorrido para um hospital da localidade e encontra-se fora de perigo.

O oficial ostentava a patente de intendente e exercia a função de piloto de aviação, colocado na Unidade de Aviação, em Luanda.