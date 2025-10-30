Em declarações ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, disse que o acusado já foi detido.
O crime aconteceu nesta quarta-feira, 29, na zona do Km 9, quando o polícia estava num estabelecimento comercial a conviver.
"Houve uma confusão no bairro onde ele se encontrava e ele dirigiu-se para lá armado. Para dispersar a população, disparou dois tiros, tendo atingido dois adolescentes de 12 e 13 anos. O rapaz morreu de imediato e a menina foi socorrida para um hospital da localidade", contou Nestor Goubel ao Novo Jornal.
O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional explica que foi aberto um processo-crime contra o 3º sub-chefe, de 38 anos, colocado na Unidade de Segurança Pessoal (USP), que vai ser encaminhado para o Ministério Público.