As infeções por VIH em Angola continuam a aumentar, na ordem dos 21 mil casos anuais, avançou o presidente da ANASO - Rede Angolana das Organizações e Serviços de HIV/SIDA, Tuberculose e Malária.

Falando no fórum nacional sobre o VIH/SIDA na terça-feira, 17, António Coelho frisou que a situação continua preocupante, considerando que, caso não sejam tomadas medidas, o quadro pode tornar-se alarmante.

Este responsável realçou que menos de 50% das pessoas que vivem com VIH/SIDA beneficia de tratamento antirretroviral, acrescentando que o Governo enfrenta grandes dificuldades para colocar os medicamentos à disposição dos necessitados.

O responsável criticou a liderança política, porque continua a ter uma comissão nacional "que funciona de forma tímida".

O presidente da ANASO disse também que continua alto o estigma e a discriminação, o que leva a que muitas pessoas se recusem a procurar terapia.

Atualmente, Angola regista 370 mil pessoas vivendo com VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), 60% das quais com idades entre os 15 e 24 anos, sendo que metade faz terapia antirretroviral.