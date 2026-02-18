Tudo aconteceu no município do Soyo, quando a vítima, de 35 anos, se encontrava num estabelecimento comercial a conviver com uma mulher de 25 anos. No decurso do convívio, ambos se desentenderam e partiram para a agressão física. O alarido despertou a atenção da polícia, e uma equipa de patrulhamento deslocou-se ao local para apaziguar a situação.
"Durante a sua intervenção, a polícia convidou o malogrado para acompanhá-lo à esquadrado, porém ele mostrou resistência e recusou-se a obedecer" explica o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Zaire José Bernardo.
Um agente da polícia, ressalta José Bernardo, "fez um disparo que atingiu o individuo, na região clavicular, este não aguentou os ferimentos e perdeu a vida, na via pública".
Depois deste tumulto, o agente da Polícia Nacional, de 29 anos, foi detido, e vai ser encaminhado para o Ministério Público, por homicídio qualificado.