Um agente da Polícia Nacional foi detido, na província do Zaire, acusado de disparar mortalmente contra um homem, quando foi chamado para apaziguar uma confusão, que terminou em tragédia.

Tudo aconteceu no município do Soyo, quando a vítima, de 35 anos, se encontrava num estabelecimento comercial a conviver com uma mulher de 25 anos. No decurso do convívio, ambos se desentenderam e partiram para a agressão física. O alarido despertou a atenção da polícia, e uma equipa de patrulhamento deslocou-se ao local para apaziguar a situação.

"Durante a sua intervenção, a polícia convidou o malogrado para acompanhá-lo à esquadrado, porém ele mostrou resistência e recusou-se a obedecer" explica o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Zaire José Bernardo.

Um agente da polícia, ressalta José Bernardo, "fez um disparo que atingiu o individuo, na região clavicular, este não aguentou os ferimentos e perdeu a vida, na via pública".

Depois deste tumulto, o agente da Polícia Nacional, de 29 anos, foi detido, e vai ser encaminhado para o Ministério Público, por homicídio qualificado.