Um agente da Direcção de Transito e Segurança Rodoviário (DTSR), do comando provincial do Zaire da Polícia Nacional, foi atropelado mortalmente por um camionista que tinha acabado de mandar parar, soube o Novo Jornal.

O incidente que vitimou o agente de 49 anos ocorreu no troço rodoviário do "Kinssujo", no município do Tomboco, na manhã deste domingo,16, quando o camionista, actualmente em fuga, não obedeceu a uma ordem do agente regulador de 1.º classe.

Na abordagem, conta a DTSR, o camionista não obedeceu à ordem e atropelou mortalmente o agente, tendo de seguida abandonado o camião colocando-se apeado para parte incerta.

Ao Novo Jornal, o porta-voz da DTSR, superintendente João de Sousa, disse que o condutor acelerou o camião no momento em que o agente o mandou parar, passando-lhe por cima, tendo o agente morte imediata.

Segundo a polícia, investigações estão em curso para a captura e detenção do suspeito de homicídio.