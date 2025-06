Zaire: Detido falso Polícia no Soyo que extorquia camionistas e contrabandistas – Falso polícia exibia no peito um passe das FAA

A Polícia Nacional (PN), na província do Zaire, deteve em flagrante um jovem de 25 anos a extorquir camionistas e supostos contrabandistas, fazendo-se passar por agente da polícia e devidamente fardado, mas com um falso passe das Forças Armadas Angolanas (FAA), no peito, soube o Novo Jornal.