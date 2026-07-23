A Polícia de Guarda Fronteiras (PGF) deteve esta semana, na província do Zaire, mais de 120 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) por entrada ilegal no território nacional.

As detenções ocorreram em operações da 3.ª Unidade da PGF em diferentes municípios do Zaire. Só em Mbanza-Congo foram detidos 69 congoleses.

Na mesma acção foram apreendidos cinco geradores, uma motorizada de três rodas e uma máquina de lavar roupa.

Foram igualmente apreendidos quatro sacos de cortinas, uma televisão, dez caixas de manteiga e 295 litros de gasolina.

Durante o patrulhamento nos municípios do Nóqui e Cuimba foram detidos 58 estrangeiros, entre mulheres, homens e crianças.

Segundo a PGF, os indivíduos foram apanhados em flagrante quando tentavam instalar-se em território angolano à margem dos postos oficiais de travessia.

Os cidadãos foram encaminhados ao Serviço de Migração e Estrangeiros, enquanto a mercadoria apreendida foi entregue à Administração Geral Tributária (AGT).