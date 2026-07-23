As detenções ocorreram em operações da 3.ª Unidade da PGF em diferentes municípios do Zaire. Só em Mbanza-Congo foram detidos 69 congoleses.
Na mesma acção foram apreendidos cinco geradores, uma motorizada de três rodas e uma máquina de lavar roupa.
Foram igualmente apreendidos quatro sacos de cortinas, uma televisão, dez caixas de manteiga e 295 litros de gasolina.
Durante o patrulhamento nos municípios do Nóqui e Cuimba foram detidos 58 estrangeiros, entre mulheres, homens e crianças.
Segundo a PGF, os indivíduos foram apanhados em flagrante quando tentavam instalar-se em território angolano à margem dos postos oficiais de travessia.
Os cidadãos foram encaminhados ao Serviço de Migração e Estrangeiros, enquanto a mercadoria apreendida foi entregue à Administração Geral Tributária (AGT).