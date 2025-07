Dois taxistas que faziam Luvo-Luanda foram detidos, na província do Zaire, quando transportavam seis cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), que pretendia instalar-se em Luanda, em troca de 100 mil kwanzas por cada pessoa.

De acordo com o delegado do Ministério do Interior no Zaire, superintendente Francisco Tomás, os cidadãos nacionais detidos no município de Nzeto cometeram o crime de auxílio à imigração ilegal.

A detenção dos infractores ocorreu quando os agentes da polícia realizavam um trabalho de fiscalização em viaturas no posto fiscal do Nzeto, onde foram verificadas movimentações estranhas no interior de um carro em serviço de táxi.

Os polícias interpelaram a viatura e flagraram o motorista, com o auxílio do seu comparsa, a transportar seis imigrantes que entraram pelo Luvo e tinham como destino a cidade de Luanda.

No decurso da operação foram apreendidos cinco telemóveis de diversas marcas, 100 dólares norte-americanos, 100 mil Kwanzas e a viatura.

A polícia local esclarece que a viatura apreendida foi entregue à Direcção de Investigação de Ilícitos Penais, e os cidadãos da RDC foram encaminhados para o Serviço de Migração e Estrangeiros, enquanto os nacionais foram conduzidos para o Ministério público.

O Novo Jornal soube ainda junto das autoridades no Zaire que esta prática tem sido recorrente entre os taxistas que fazem Luvo-Luanda. Como o NJ noticiou no dia 10 de Outubro de 2024, diariamente milhares de comerciantes de Luanda deslocam-se ao mercado do Luvo para fazer negócios, e, no regresso, muitos taxistas, para disfarçar o esquema de auxílio à imigração, transportam nos táxis estrangeiros.