A tragédia aconteceu esta quinta-feira, 02, por volta das 18:00, na zona da atinga praça do bairro 11 de Novembro, município de Mbanza Congo, após o sargento ter acusado a mulher de ter uma relação extraconjugal com o vizinho.
O homem foi ao encontro do vizinho e disparou à queima-roupa. De seguida, dirigiu-se a casa, onde atirou igualmente contra o filho e a esposa suicidando de seguida, de acordo com as autoridades policiais.
Os populares ainda tentaram socorrer a mulher, levando-a para o Hospital Provincial do Zaire, porém esta não resistiu e perdeu a vida minutos depois naquela unidade hospitalar. As restantes vítimas desta tragédia tiveram morte imediata.
A arma de fogo utilizada no crime foi uma AKM e o caso já está a ser investigado, "no sentido de se apurar o que realmente aconteceu".