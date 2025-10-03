Um 1ª sargento das Forças Armadas Angolanas (FAA) disparou contra o filho, a mulher e o seu suposto amante, e depois suicidou-se, soube o Novo Jornal junto das autoridades.

A tragédia aconteceu esta quinta-feira, 02, por volta das 18:00, na zona da atinga praça do bairro 11 de Novembro, município de Mbanza Congo, após o sargento ter acusado a mulher de ter uma relação extraconjugal com o vizinho.

O homem foi ao encontro do vizinho e disparou à queima-roupa. De seguida, dirigiu-se a casa, onde atirou igualmente contra o filho e a esposa suicidando de seguida, de acordo com as autoridades policiais.

Os populares ainda tentaram socorrer a mulher, levando-a para o Hospital Provincial do Zaire, porém esta não resistiu e perdeu a vida minutos depois naquela unidade hospitalar. As restantes vítimas desta tragédia tiveram morte imediata.

A arma de fogo utilizada no crime foi uma AKM e o caso já está a ser investigado, "no sentido de se apurar o que realmente aconteceu".