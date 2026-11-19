Dois menores perderam a vida e duas mulheres ficaram gravemente feridas na sequência de um incêndio que deflagrou na residência onde eles se encontravam, na província do Zaire.

O incêndio aconteceu no bairro 11 de Novembro, município de Mbanza Kongo, e, vitimou mortalmente duas crianças, de dois e cinco anos, deixando feridas duas mulheres, de 26 e 47 anos.

De acordo com o Serviços Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) no Zaire, o incidente ocorreu esta quarta-feira, 18, no interior de uma casa, quando um indivíduo fazia a transferência de gasolina de um depósito para uma banheira, enquanto fumava.

O cigarro inflamou os vapores da gasolina e o incêndio que se seguiu destruiu por completo a casa, provocando ainda danos materiais avaliados em mais de dois milhões kwanzas.

As mulheres que ficaram com queimaduras de 1.º e 2.º graus, estão a ser assistidas no Hospital Provincial do Zaire, quanto aos cadáveres das duas crianças, estes foram removidos para a morgue daquela unidade de saúde.