O Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional (PN) deteve 346 indivíduos oriundos da República Democrática do Congo (RDC), por entrada ilegal em Angola e 28 cidadãos nacionais por apoio à imigração ilegal.

A operação foi realizada de 24 a 28 deste mês, nas localidades do Nóqui, Mpala, Kuimba, TGFA, Nkungu-Yenguele, Nkuluanganga, Kukala-Kiaku e Kami, segundo o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da PN-Zaire, Luís Bernardo.

"Os grupos capturados pela polícia estão constituídos por homens, mulheres, bem como crianças de ambos os sexos", explica o intendente Luís Bernardo, garantindo que os congoleses vão ser encaminhados para o Serviço de Migração e Estrangeiros.

Quanto aos angolanos, foram detidos depois de terem sido apanhados em flagrante a abrigar em suas residências cidadãos da RDC em troca de recompensas monetárias.

As detenções ocorreram mediante mandados de fiscalização, buscas e de detenção, que resultaram igualmente com a apreensão de 375 litros de gasolina.