A Polícia da Guarda Fronteira (PGF) deteve 190 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) que estavam prestes a entrar clandestinamente no País, através da província do Zaire.

Segundo a polícia, os estrangeiros foram detidos esta semana, durante acções de combate à imigração ilegal realizadas pelos efectivos da 3.ª unidade, nos limites fronteiriços.

Os congoleses que pretendiam atingir ilegalmente o território nacional foram surpreendidos pelas autoridades policiais durante um patrulhamento efectuado nas zonas do Nóqui, Mpala e Cuimba.

De acordo com o gabinete de comunicação Polícia da Guarda Fronteira, o grupo é composto por 102 homens e 90 mulheres, que foram encaminhados para o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME).

Os agentes da 3.ª unidade detiveram ainda no município do Soyo, três angolanos que pretendiam sair do território nacional para o Congo, com diversas mercadorias não declaradas à Administração Geral Tributária.