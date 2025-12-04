A Polícia Nacional na província do Zaire apreendeu, esta quarta-feira, no posto de controlo do Rio Longe, no município do Nzeto, um camisão cisterna, proveniente de Luanda, com 35 mil litros de gasóleo e sem qualquer licença do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo.

As autoridades suspeitam que se trata de contrabando de combustível, um problema antigo no Zaire, que as autoridades policiais e administrativas têm vindo a travar nos últimos tempos.

Segundo a polícia, a apreensão ocorreu quando as forças policiais interpelaram um camião, proveniente da província de Luanda, transportando o produto sem qualquer licença, numa clara violação aos normativos do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP).

O condutor do camião foi encaminhado para o Ministério Público para seguimento do processo e responsabilização criminal.

O Novo Jornal soube que as autoridades judiciais, a nível da província do Zaire, sobretudo os juízes itinerantes, têm sido implacáveis com os processos relacionados com o contrabando de produtos petrolíferos.