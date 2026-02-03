A Polícia da Guarda Fronteira (PGF), na província do Zaire, deteve 390 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), que entraram clandestinamente no país, utilizando caminhos fiotes.

Durante a operação foram igualmente apreendidos, por fuga ao fisco, diferentes tipos de produtos da cesta básica avaliados em quase dois milhões de kwanzas, explica o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PGF.

A primeira operação foi realizada pelos agentes colocados nas subunidades do Nóqui, Mpala e Cuimba, afectos à 3ª unidade, onde foram detidos 273 congoleses por entrada ilegal no território nacional.

A outra acção policial foi realizada no município de Mbanza Congo, onde foram detidos mais de 120 pessoas por violação de fronteiras e apreendidas mercadorias avaliadas em cerca de 2 milhões de kwanzas, que tinham como destino o comércio.

Os cidadãos oriundos da RDC foram encaminhados para o Serviço de Migração e Estrangeiros e as mercadorias foram entregues à Administração Geral Tributária, segundo a PGF.