O discurso do Rei Filipe VI de Espanha, na sessão solene da Assembleia Nacional (AN), foi marcante não apenas por ter sido a primeira vez que um chefe de uma Casa Real europeia discursa no nosso Parlamento, mas também pela objectividade, equilíbrio, abrangência e relevância política. O monarca falou de uma nova relação estratégica com Angola, influenciada pela sua estabilidade política dentro daquilo que diz ser a consolidação da "vocação africana" de Espanha.