"Não podemos continuar impávidos e serenos perante pronunciamentos e outros comportamentos públicos reprováveis nas redes sociais e não só por parte de militantes, dirigentes e deputados nossos que em nada dignificam o nosso partido", disse João Lourenço, na qualidade de presidente do MPLA, durante um encontro com os seus camaradas. O mundo dos camaradas mudou. Hoje, militantes, dirigentes e deputados do MPLA usam as redes sociais para criticar o partido ou afirmar certas correntes de opinião.