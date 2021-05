Termina nesta sexta-feira, 21, o período de trabalho do Novo Jornal na província de Benguela. Durante 15 dias, estivemos numa verdadeira maratona jornalística, encontros, visitas e produção de conteúdos. Benguela, Cubal, Baía-Farta, Dombe Grande, Catumbela e Lobito foram as localidades "radiografadas" neste exercício de jornalismo de proximidade que a "redacção itinerante" do NJ decidiu fazer e pretender estendê-lo para outros cantos do País.