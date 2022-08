Esta campanha eleitoral veio revelar uma perigosa máquina do ódio que se está a erguer, que todos os dias ganha força nos media e nas redes sociais. Há um perigoso discurso de ódio on-line que deve ser identificado e combatido. Criados, apoiados e sustentados com fundos públicos para espalhar o ódio nos media e no universo digital, os gabinetes do ódio são parte integrante de uma máquina criada para manipular e desinformar a opinião pública.