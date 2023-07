"A insignificância, meu amigo, é a essência da existência", escreve Milan Kundera num dos diálogos mantidos entre os quatro amigos (Alan, Ramon, Charle e Calibã) no romance "A Festa da Insignificância", lançado em 2013. É uma reflexão sobre a existência contemporânea esvaziada de sentido, um olhar sobre a insignificância da existência humana. Quanto às insignificâncias que também nos alertam para aquilo que é verdadeiramente significante na vida, o autor revela-nos que somos constituídos de insignificâncias constantes. É um paradoxo concluir que as coisas insignificantes estão cheias de significados. "A insustentável leveza do ser" que somos e que precisamos de alguma leveza para interpretar e enfrentar tempos tão pesados e complexos. Uma interessante reflexão sobre o vazio do ser, sobre o sentido e essência da vida. Será assim tão insignificante a insignificância? Só Milan Kundera nos poderia responder, mas deixou-nos nesta quarta-feira, aos 94 anos.