No espaço de uma semana, dois supermercados angolanos e de angolanos inauguraram duas novas lojas, sendo uma em Talatona (Luanda) e outra na província do Zaire. Certamente, dois ousados e teimosos empresários que, mesmo com as barreiras de acesso aos créditos, com a escassez de incentivos por parte do Governo e com a concorrência desleal de fortes grupos estrangeiros, ainda vão tentando remar contra a maré. Mero exercício de patriotismo? Defesa da honra? Ou esperança de que o cenário se irá inverter e os empresários nacionais voltarão a ser de novo os "donos do game"? Estes dois são só e apenas um exemplo da situação em que vários empresários nacionais retalhistas e grossistas enfrentam numa luta pela soberania do estômago.