As duas obras de arte, que só foram descobertas em 2018, eram parte da decoração do jardim do edifício onde, quando foi comprado pelo Governo angolano, até 1979 funcionou, em Luanda, a representação diplomática daquele país europeu.

Este acordo foi assinado pelos ministros da Cultura dos dois países, Filipe Zau e Roselyne Bachelot-Narquin, que puseram os seus nomes neste momento histórico em que um país africano devolve, por doação, obras de arte a um país europeu.

Embora de natureza diferente, porque estas obras de arte estavam em espaço gaulês, em Luanda, em 1979, dentro da embaixada, a questão da devolução de obras de arte africanas em países europeus, para lá levadas durante séculos de ocupação colonial, é hoje uma das mais polémicas disputas culturais, sendo que só esporadicamente algumas delas são devolvidas aos países de origem.

Recorde-se que o coleccionador congolês Sindika Dokolo, falecido marido da empresária angolana Isabel dos Santos, tinha na recuperação das obras de arte africanas levadas para os países ocidentais, especialmente as antigas potências coloniais, uma das suas lutas e projectos.

As duas esculturas do século XVIII, mandadas elaborar pelos reis Luís XIV e Luís XV, doadas agora por Angola à França, são Zephir, Flore et Amour, começada por Philippe Bertrand e René Frémin em 1713 e terminada por Jacques Bousseau e 1726, e L"Abondance, de Lambert Sigisbert Adam, executada entre 1753 e 1758, que vão agora ser recolocadas no Palácio de Versalhes e depois, em diversas exposições temporárias no país.

O acordo assinado entre os dois Ministérios da Cultura abrange várias temáticas e tem cinco anos de duração inicial.

Não foi divulgada qualquer iniciativa recíproca por parte de Paris.