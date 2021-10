Numa altura em que a UNITEL ainda não ultrapassou o «braço-de-ferro» com a Sociedade Angolana dos Direitos Autorais (SADIA), que exige pagamento de 453 milhões Kz da operadora, empresa anuncia o aumento em 50% do «cash» dos artistas cujas músicas estão disponíveis no seu serviço denominado «Toques de Espera».

O serviço "Toques de Espera", disponibilizado pela empresa de telefonia móvel UNITEL há 11 anos, e que conta com mais de 4 milhões de usuários activos, vai beneficiar músicos nacionais com 150 mil kwanzas por mês e um prémio que pode chegar aos 800 mil Kz. A informação foi avançada pela empresa, esta semana, em comunicado enviado à nossa redacção.

De acordo com o documento, a empresa decidiu aumentar, neste mês, em 50% a partilha de receita do serviço "Toques de Espera" com os Provedores de Conteúdos, chamados Content Providers (empresas que detêm contratos com artistas), e artistas nacionais, explicando que a medida é um reconhecimento da importância da classe artística para o desenvolvimento da sociedade e um suporte face à difícil situação que se vive devido à Covid-19.

"Deste modo, a título de exemplo, os artistas que recebiam 100 mil Kwanzas mensais pelas suas músicas nos "Toques de Espera irão agora receber 150 mil Kz. O "Toques de Espera" é um serviço que permite personalizar e escolher a música para substituir o tom de chamada, enquanto se aguarda que se atenda o telemóvel", lê-se.

Sem avançar o valor arrecadado mensalmente com o serviço, a UNITEL fez saber que parte do valor cobrado é entregue aos artistas. Durante o período mais conturbado da Covid-19, refere o comunicado, "foi possível verificar que este foi o único rendimento de muitos músicos, quando se viram impedidos de realizar eventos".

Um outro serviço levado a cabo pela empresa é o "Top Mensal", que premia, mensalmente, os três artistas que mais crescem na plataforma com um valor de 800.000 Kwanzas.

