Depois da Mediateca de Luanda, filme será exibido no Memorial de Neto. A ideia, diz o realizador, é mostrar «a verdadeira história do Reino do Congo».

Um documentário intitulado Reino do Kongo: em busca do reino destruído será pela primeira vez exibido no País este sábado, 26, pelas 16h00, na Mediateca de Luanda, com o ingresso a custar 2.500 kwanzas.

Da autoria do congolês Ne Kunda Nlaba, que desempenha simultaneamente as funções de realizador e personagem principal, o documentário retrata a história de um indivíduo que parte em busca de vestígios de um reino "muito rico, poderoso e grande, que saía da Namíbia até à Guiné Conacri, antes de vir a ser destruído com a chegada dos europeus", explica o autor, em breve entrevista ao Novo Jornal.

Ne Kunda Nlaba, que ressalta o facto de o reino ter tido "um sistema financeiro e educacional, além de uma moeda e um leque de artistas que criavam grandes artefactos", revela que o principal objectivo do filme é levar a que as pessoas "saibam da verdadeira história do Reino do Congo e compreendam a sua grandeza".

"Do jeito que apresentámos a cidade de Mbanza Kongo e o seu contributo para a humanidade, de certeza que vai suscitar interesse para quem assiste, porque também mostrará que temos um lugar do qual devemos sentir orgulho e proteger", reforça.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)