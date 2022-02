Província mais a Norte do País conta com uma dotação orçamental de 10 milhões Kz, no OGE, para cobrir actividades recreativas e culturais ao longo do ano.

O Orçamento Geral do Estado para o presente ano atribui às dezoito províncias do País cerca de 51 mil milhões de kwanzas, para cobertura das despesas ligadas à " Recreação, Cultura e Religião", segundo calculou o Novo Jornal, com base no documento. Do montante global que se prevê gastar com as actividades recreativas ao longo do ano, as províncias de Cabinda e Malanje receberão apenas 10 milhões Kz e 12 milhões Kz, respectivamente. As receitas das duas regiões, cerca de 0,4% do valor global, configuram as despesas mais baixas atribuídas à Cultura, no universo das 18 províncias.

Noutras palavras, dos governos das respectivas províncias, os artistas e promotores culturais que habitam nos quatro municípios de Cabinda e nos 14 de Malanje só podem contar com os valores referenciados para as suas actividades culturais e recreativas.

Bié e Kuando Kubango vão receber mais que Luanda

De acordo com o OGE, principal instrumento da política económica e financeira do Estado, as províncias do Bié, com 565 milhões Kz, e Kuando Kubando, com 440 milhões Kz, são as que mais receitas devem receber, ao longo do ano, para actividades culturais. Na dotação atribuída à Cultura na província do Bié, segundo o OGE, 274 milhões estão destinados aos "Serviços Culturais", 280 milhões aos "Serviços Recreativos e Desportivos " e 10,9 milhões Kz aos "Serviços Religiosos e Outros Serviços à Comunidade". Enquanto isso, na província do Kuando Kubando, os 440 milhões Kz que o OGE reserva para a Cultura estão divididos em duas rubricas, sendo "Serviços Recreativos e Desportivos", com 430 milhões Kz e "Serviços Religiosos e Outros Serviços à Comunidade", com 10 milhões Kz.