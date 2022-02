Considerado "o criador da batida do semba no violão", o artista de 73 anos de idade, vai fazer-se ao palco com músicas inéditas, num show intimista promovida pela produtora angolana Jazz In.

O cantor, compositor e guitarrista Carlitos Viera Dias é o próximo convidado do "Jazz In Concerts", que terá lugar na próxima sexta-feira, 25, a partir das 19 horas, no Hotel Diamante, na baixa de Luanda. Durante o show intimista, o artista de 73 anos de idade, vai apresentar, além das músicas já conhecidas, algumas canções inéditas e deverá contar com suporte de uma banda que traz os músicos Mias no viola baixo, Dalú Roger, na percurssão (congas) e Joãozinho Morgado, nos tambores.

De acordo com o Adriano Guimarães, mentor do projecto Jazz IN, que considera Carlito Viera Dias um nome incontornável da música angolana, o espectáculo será transmitido em sete países, sendo Angola, Cabo-verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e África do Sul. O espectáculo contará igualmente com uma exposição fotográfica assinada por Catila de Carvalho.

Natural de Luanda onde nasceu a 17 de Novembro de 1949, Carlos Viera Dias, filho de Liceu Viera Dias, gravou o seu primeiro CD, "As vocês de um canto", em 2004. Mas a sua carreira vem de longe. Em 1966 apresentou-se pela primeira vez em palco com o seu antigo grupo Angolano do Ritmo. Guitarrista de grande versatilidade e notável criatividade, fez parte dos conjuntos musicais Pérolas ((1959-60), Os Gingas (1966), Negoleiros do Ritmo (1967), Os Kiezos (1968), África Show (1969) e Merengues (1974). Carlitos Viera Dias teve na origem de outros agrupamentos musicais, como a incomparável Banda Maravilha, Semba Tropical e Banda Xangola. Com mais de 50 anos de carreira, o autor de "Palame" levou a música angolana para vários países do mundo, com destaque para Portugal, Brasil, França, África do Sul e Cuba. Vencedor da edição 2004 do Prémio Nacional de Cultura e Artes, foi recentemente galardoado com o Prémio de Mérito "Jazz In Awards.

Carlitos Vieira Dias é ainda "reconhecido internacionalmente pelo seu ritmo peculiar de dedilhados e solos característicos em andamento de terceiras nas cordas de nylon. Colado às harmonias e ao fraseado dissonante, característico do jazz, introduziu novas sonoridades à estrutura tradicional de execução do Semba no Violão. Personalizou um ritmo, que facilmente o identifica, na linha de continuidade e modernização da estrutura rítmica, harmónica e melódica do Semba Canção". É, por isso, considerado o criador da batida do Semba no Violão.