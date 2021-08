Candidatos ao grande prémio da 24.ª edição do Festival da Canção de Luanda sobem ao palco no dia 24 de Setembro, em performances que devem valorizar o canto, a melodia, a harmonia, o ritmo e a simbiose entre o tradicional e o moderno. Vencedor recebe três milhões de Kwanzas.

Sob o lema "A Poesia no Percurso da Música Angolana", e com o objectivo de incentivar a criação do género canção, apoiar o desenvolvimento de originais de qualidade e de contribuir para a consciencialização e respeito pelos valores artísticos, através da música, dez compositores e igual número de canções e intérpretes vão disputar o primeiro lugar da edição deste ano do Festival da Canção de Luanda.

A gala de premiação está agendada para o dia 24 de Setembro, com transmissão ao vivo, na TV Zimbo. O festival, criado pela Rádio LAC em 1998, vai distinguir a Melhor Canção, o Melhor Intérprete, a Melhor Letra, a Melhor Voz, a Melhor Produção e o Prémio LAC Auditores - atribuído ao intérprete mais votado pelos ouvintes da LAC.

Diferente da edição anterior, os prémios estão avaliados em mais de quatro milhões de kwanzas, ou seja, o primeiro classificado leva para casa um prémio avaliado em três milhões de Kz, a Melhor Letra, 800 mil Kz e os restantes dos classificados 500 mil Kz cada.

São finalistas e candidatos ao grande prémio os artistas Zinho dos Santos, com o tema Independência, Edson Neves (Poema para Luanda), Glória da Lu (Mãe diamante lapidado), Wilmar Nakeni (Cale-se de mim), Ngola Choir (Marcas?), Jowsah (Brilho), Teide Costa (Canção da terra), Gato (Falta de sorte), Bênção Neves (Avenida das Acácias) e Guisleine Vuala (O tempo parou).

Durante a gala, vai ser exibida a habitual rapsódia musical, a ser interpretada pela Companhia Enigma Teatro, que vai narrar a história da música angolana desde o período pré-independência até aos dias actuais.

