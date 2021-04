A dar os primeiros passos, tendo o órgão fiscalizador do Estado sido refundado há menos de dois anos, os direitos autorais no País viram a pandemia reforçar-lhes a importância. As únicas duas entidades autorizadas a efectuar cobranças admitem melhorias, embora se queixem da violação à lei por parte das grandes plataformas.

É um assunto bastante pisado e repisado pelos artistas nacionais. Entra ministro, sai ministro, a cobrança dos direitos autorais (ou a falta dela) está sempre no topo dos debates, sobretudo nestes tempos de pandemia, em que os espectáculos musicais, por exemplo, são cada vez mais raros, e os que se vão realizando decorrem sob as "apertadas" regras da Situação de Calamidade Pública, que determina uma lotação não superior a 50% da capacidade máxima das salas.

É por isso, com entusiasmo, que Lucioval Gama, director do Departamento de Licenciamento da Sociedade Angolana de Direitos do Autor (SADIA), recorda o comunicado que aquele organismo enviou às redacções no final do mês passado, no qual se anunciava que "já se encontra disponível a distribuição de direitos autorais (rendimentos gerados por cobrança aos usuários) do mês de Março, referente à categoria de concertos de música ligeira e concertos de música erudita pela execução pública".

De acordo com este responsável, não se trata do primeiro pagamento de direitos autorais da história da organização. Segundo Lucioval, antes de a SADIA ter suspendido a actividade, o que correu entre 2017 e 2019, devido ao processo de actualização das leis relativas aos direitos autorais e conexos, já se havia, igualmente, feito "algum trabalho neste sentido".

O responsável, que não revela, para já, o número de associados beneficiados com os pagamentos iniciados no mês passado, avança que a SADIA está a basear-se num calendário de distribuição aprovado em reunião de assembleia de membros de 27 de Fevereiro.

