A manipulação da opinião pública por meio da mídia é um elemento importante para desenvolver o medo e instalar o ódio, sendo algo muito perigoso para um País que há vinte anos vive um clima de paz efectiva. Os órgãos de comunicação social têm, muitas vezes, responsabilidades na forma como o medo, o ódio e a insegurança são disseminados - o caso do genocídio no Rwanda em 1994 é um exemplo prático. Quanto mais instáveis e inseguras as pessoas se sentem, mais propensas são à manipulação e mais vulneráveis ficam, acabando por legitimar o uso da força e da limitação de liberdades como forma de se sentirem seguras. Estabelecer e impor relações com base no medo é um perigo e tem efeitos perversos a longo prazo. "Nos perigos grandes, o temor é, muitas vezes, maior do que o perigo", escreveu Camões em Os Lusíadas.