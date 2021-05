Longa-metragem dirigida pelo cineasta angolano Fradique e produzida pela Geração 80 está entre os 19 melhores filmes africanos seleccionados para o festival Afro-Cinema. O filme é exibido, ainda este mês, no Minneapolis St Paul International Film Festival, nos EUA, e no Cheltenham International Film Festival, na Inglaterra.

Quando os "ares condicionados" começam misteriosamente a cair dos apartamentos na cidade de Luanda, Matacedo e Zezinha, um guarda e uma empregada doméstica têm a missão de recuperar o aparelho do chefe. Essa missão leva-os à loja de materiais eléctricos do Kota Mino, que está a montar em segredo uma complexa máquina de recuperar memórias. É à volta dessa narrativa que se construiu o filme "Ar Condicionado", ficção produzida pela Geração 80, que tem no roteiro as assinaturas de Fradique, o realizador, e Ery Claver.

O filme angolano está entre os seleccionados, num total de 19, para serem exibidos, durante 10 dias, no canal M-Net, que transmite para 50 países africanos, no âmbito do Festival de Filmes Africanos, a decorrer de 21 a 30 de Maio.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)