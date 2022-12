"Golpe Baixo & Jogo Sujo" - nova colectânea de Sérgio Piçarra apresentada sábado no Palácio de Ferro

Sérgio Piçarra deu à estampa uma nova colectânea. Com o título "Golpe Baixo & Jogo Sujo", o décimo livro do cartoonista que todas as semanas publica mais um capítulo da história de Angola no Novo Jornal e no Expansão, junta trabalhos concretizados entre 2001 e 2022, e vai ser apresentado no sábado, no Palácio de Ferro, em Luanda.