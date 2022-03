Bibliotecas públicas podem receber 12,5 milhões Kz, para políticas de dinamização e promoção, e 20,3 milhões Kz, para informatização do seu acervo. É o que prevê o OGE do presente ano económico.

O Governo, através do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA), deverá contar, este ano, com uma dotação orçamental de 32,9 milhões de kwanzas, para dar suporte às bibliotecas públicas espelhadas pelo País, de acordo com o Orçamento Geral do Estado vigente.

O documento, consultado pelo Novo Jornal, traz duas rubricas constantes da dotação orçamental do MCTA, voltadas às bibliotecas públicas, nomeadamente "Dinamização e Promoção das Bibliotecas Públicas", com 12,5 milhões Kz, e "Informatização do Acervo Bibliográfico e da Rede de Bibliotecas", com 20,3 milhões Kz, que perfazem os 32,9 milhões Kz.

Relativamente ao orçamento do período anterior, em que as duas rubricas "receberam" 21,9 milhões Kz, houve um aumento na ordem de 66,57%. No OGE de 2021, a rubrica "Dinamização e Promoção das Bibliotecas Públicas" estava inscrita com uma dotação orçamental de 5,5 milhões Kz, enquanto a "Informatização do Acervo Bibliográfico e da Rede de Bibliotecas" tinha 16,3 milhões Kz.

O OGE, que também prevê despesas de 4,4 milhões Kz para a "Implementação da Estratégia do Livro e da Leitura", conforme já havia noticiado este semanário, não descreve os montantes nem os locais para onde serão distribuídas as verbas.

