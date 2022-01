Custo com o carnaval deste ano é, de acordo com o OGE, 10 vezes superior ao de 2019, em que o Governo gastou cerca de 26,2 milhões de Kwanzas.

Faltando poucos dias para o mês de Fevereiro, que habitualmente acolhe a festa do carnaval em todo o País, o Governo, devido à pandemia, ainda não decidiu se a edição deste ano vai acontecer nos moldes tradicionais ou no formato "live", como ocorreram nos últimos dois anos. O certo é que o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA) conta com uma dotação orçamental avaliada em 214 milhões de kwanzas para cobrir as despesas da maior festa popular. O valor é, segundo cálculos do Novo Jornal, 10 vezes superior aos 26,2 milhões Kz que o Governo havia disponibilizado para a edição do Entrudo em 2019, quando ainda não havia pandemia mas a realidade económica já indicava alguma contenção.

A rubrica denominada "Acções de Apoio ao Carnaval", que consta dos programas a serem realizados este ano pelo MCTA, tem uma dotação orçamental de 214.148.940 Kz (duzentos e catorze milhões, cento e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta kwanzas). Segundo se pode constatar nos OGE"s passados, nos últimos quatro anos as despesas de apoio ao carnaval foram muito variáveis. Em 2018, por exemplo, o Carnaval contou com 145 milhões Kz, já em 2019 o valor desceu para 26,2 milhões Kz. Os OGE"s de 2020 e 2021 são omissos quanto ao dinheiro canalizado para o Carnaval, mas o Estado reservou 17,6 mil milhões e 4,5 mil milhões, respectivamente, para os "Serviços Culturais".

O OGE2022 reserva igualmente 63,8 milhões de kwanzas para a "Promoção e Fomento de Actividade Artística e Culturais", mais 15,3 milhões Kz em relação aos 48,5 milhões Kz reservado à mesma rubrica no orçamento do ano passado.

