Jovem cineasta angolano faz sucesso em Espanha

Chama-se Baptista João, é angolano, nascido no bairro Golfe, em Luanda, e faz sucesso no mercado internacional de audiovisual. Assinou, no início deste ano, um contrato com a multinacional Sony, através do qual teve a assinatura na gravação de um videoclip do conhecido jogo Spider Man e Miles Morales, da Play Station 5.