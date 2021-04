O escritor e poeta João André da Silva Feijó "Lopito Feijó" é distinguido hoje, em Luanda, com o Prémio Literário Guerra Junqueiro (PLGJ) - Lusofonia 2020, na União dos Escritores Angolanos, pelo seu contribuído artístico na literatura lusófona.

O Prémio Literário Guerra Junqueiro - Lusofonia 2020, é promovido no âmbito do Freixo Festival Internacional de Literatura (FFIL), que se realiza desde 2017 em Freixo de Espada à Cinta, em Portugal.

Lopito Feijó será o primeiro escritor angolano a receber esta distinção internacional e também será padrinho e responsável pela inauguração de uma sala de Bibliotecas Lusófonas Itinerantes de Literatura Infantojuvenil (BLILI), um projecto bibliotecário, promovido pela Associação Novembro Educa.

Ao Novo Jornal Lopito Feijó disse que o reconhecimento e a valorização internacional é fruto de um trabalho artístico literário que leva há mais 40 anos.

O escritor salientou que o prémio é correspondente ao ano de 2020, que não foi feito na altura por conta da pandemia da Covid-19, que levou ao enceramento do espaço aéreo nacional.

"Todos os prémios são bem-vindos, e esse é mais um, pese embora eu nunca concorrer a nada. Os prémios que ganhei são de prestígio, mérito e não por concurso", disse Lopito Feijó que no final do mês passado lançou a sua mais recente obra literária intitulada o "Reuniverso Doutrinário".

Segundo a organização, o objectivo do prémio é distinguir escritores responsáveis por uma literatura activa, responsável, inclusiva e dinamizadora de um pensamento humanista.

O prémio tem sido atribuído desde 2017, no âmbito do Freixo Festival Internacional de Literatura, que se realiza na terra natal do escritor Guerra Junqueiro.

O festival literário tem por base a vida e obra do poeta Guerra Junqueiro (1850-1923), tido como "uma referência inquestionável da literatura portuguesa" e com raízes em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, Portugal.

Em 2020, o prémio já foi Também atribuído ao Presidente da República de Cabo Verde, o escritor, Jorge Carlos Fonseca.