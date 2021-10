"Henrique Abranches: Um Traço Angolano" é o título de uma grande exposição de banda desenhada a ocorrer no Memorial Dr. António Agostinho Neto (MAAN), em Luanda, durante três meses, entre os dias 18 de Outubro deste ano e 30 de Janeiro de 2022, que vai homenagear o escritor, desenhador, pintor, antropólogo e arqueólogo, considerado "Pai da Banda Desenhada em Angola".

A exposição, promovida pelo Goethe-Institut, representante cultural da República Federal da Alemanha em Angola, em parceria com o MAAN e o Estúdio Olindomar, será acompanhada por uma publicação com um texto introdutivo escrito por Pepetela e por obras e fotografias do desenhador. Os visitantes à exposição, cuja entrada será gratuita, poderão, igualmente, visualizar um novo documentário com entrevistas de amigos e alunos de Henrique Abranches.

De acordo com a organização, no evento, vão ser, igualmente, apresentados os resultados de uma oficina de banda desenhada intitulada "Como seria uma África nunca colonizada?", promovida pelo Goethe-Institut, no âmbito da AfriComics, um projecto regional da referida instituição, no qual participarão mais de 20 jovens artistas que almejam seguir carreira profissional em banda desenhada.

